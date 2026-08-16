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Propiedades residenciales en venta en Opcina Slivno, Croacia

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casas independientes
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4 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Duba, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Duba, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/3
Apartment with panoramic sea view, 100 m2, Duba, Slivno The apartment with a net usable area…
$348,753
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Villa 4 habitaciones en Komarna, Croacia
Villa 4 habitaciones
Komarna, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
Slivno, Komarna Luxuriously decorated villa of 254 m2 on three floors, on a plot of 337 m2,…
$1,56M
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Casa 9 habitaciones en Klek, Croacia
Casa 9 habitaciones
Klek, Croacia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 417 m²
Slivno, Klek (Radalj), casa unifamiliar de 417 m2 en 4 plantas y 448 m2 de jardín con una he…
$761,290
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Casa 15 habitaciones en Blace, Croacia
Casa 15 habitaciones
Blace, Croacia
Habitaciones 15
Nº de cuartos de baño 8
Área 484 m²
www.biliskov.com ID: 13626 Metkovic, Blace Casa independiente con una superficie de 483.55m2…
$1,96M
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