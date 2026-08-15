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Propiedades residenciales en venta en Opcina Rakovica, Croacia

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casas independientes
5
5 propiedades total found
Casa en Grabovac, Croacia
Casa
Grabovac, Croacia
Área 352 m²
ID CODE: 108-488
$650,091
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Casa 8 habitaciones en Lipovac, Croacia
Casa 8 habitaciones
Lipovac, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 550 m²
Pequeño hotel cerca de Plitvice, 7 habitaciones + apartamento 60 m2 Este maravilloso hotel e…
$1,50M
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Casa 6 habitaciones en Grabovac, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grabovac, Croacia
Habitaciones 6
Área 300 m²
Número de plantas 3
HOUSE FOR SALE, GRABOVAC, NEAR PLITVICE LAKES, 300 m2, on a plot of 2282 m2 In a quiet and g…
$155,002
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Casa 6 habitaciones en Grabovac, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grabovac, Croacia
Habitaciones 6
Área 300 m²
Número de plantas 3
VENTA DE UNA CASA Y 4 PLOTS, GRABOVAC, NEAR THE PLITVICE LAKES, 5644 m2, IDEAL FOR INVESTMEN…
$221,431
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Casa 16 habitaciones en Grabovac, Croacia
Casa 16 habitaciones
Grabovac, Croacia
Habitaciones 16
Área 1 100 m²
Número de plantas 2
I26534 Brajdić selo
$542,505
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Parámetros de las propiedades en Opcina Rakovica, Croacia

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