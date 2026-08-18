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Casas en Venta en Opcina Podstrana, Croacia

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11 propiedades total found
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 315 m²
Villa de lujo exclusiva con vista al mar panorámico cerca de Split – Moderno edificio nuevo …
$2,16M
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Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Villa de lujo en venta cerca de Split – impresionante vista del mar & Diseño modernoEsta exq…
$1,89M
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Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Área 300 m²
Una villa en venta con una increíble vista al mar y un enorme potencial de inversión, situad…
$743,373
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Villa de lujo en venta en Croacia – Vista Mar Panorámico Propiedad Cerca de SplitEsta excepc…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Split Dalmatia County, Croacia
Casa 5 habitaciones
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 303 m²
Ubicación: Podstrana Construido: 2023 Mar: 1 km Aeropuerto: 30 km Centro de división: 10…
$2,18M
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Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 328 m²
Esta moderna villa de lujo en venta representa el epitome de la vida mediterránea, perfectam…
$1,92M
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TekceTekce
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Justo fuera de Split, en un tranquilo entorno mediterráneo rodeado de naturaleza, se encuent…
$1,94M
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Casa en Grljevac, Croacia
Casa
Grljevac, Croacia
Área 320 m²
Número de plantas 2
Podstrana, Split area, Exclusive 180 degrees seaview private 4BDR oasis with pool and amenit…
$1,88M
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Casa 3 habitaciones en Zminjaca, Croacia
Casa 3 habitaciones
Zminjaca, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 303 m²
Podstrana, casa unifamiliar con una superficie total de 303m2 en una parcela de 551m2. En la…
$484,458
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Casa 2 habitaciones en Sveti Martin, Croacia
Casa 2 habitaciones
Sveti Martin, Croacia
Habitaciones 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
House with swimming pool and spectacular sea view, Donja Podstrana Discover your own corner …
$608,935
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Casa 15 habitaciones en Sveti Martin, Croacia
Casa 15 habitaciones
Sveti Martin, Croacia
Habitaciones 15
Nº de cuartos de baño 12
Área 861 m²
Podstrana, casa de cascada independiente con una superficie de aproximadamente 130m2 en 5 pl…
$2,88M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Podstrana, Croacia

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