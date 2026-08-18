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Villas en venta en Opcina Podstrana, Croacia

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6 propiedades total found
Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 315 m²
Villa de lujo exclusiva con vista al mar panorámico cerca de Split – Moderno edificio nuevo …
$2,16M
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Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Villa de lujo en venta cerca de Split – impresionante vista del mar & Diseño modernoEsta exq…
$1,89M
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Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Área 300 m²
Una villa en venta con una increíble vista al mar y un enorme potencial de inversión, situad…
$743,373
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Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Villa de lujo en venta en Croacia – Vista Mar Panorámico Propiedad Cerca de SplitEsta excepc…
Precio en demanda
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Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 328 m²
Esta moderna villa de lujo en venta representa el epitome de la vida mediterránea, perfectam…
$1,92M
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Villa en Split Dalmatia County, Croacia
Villa
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Justo fuera de Split, en un tranquilo entorno mediterráneo rodeado de naturaleza, se encuent…
$1,94M
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