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Villas en venta en Opcina Pasman, Croacia

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Villa en Mrljane, Croacia
Villa
Mrljane, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 414 m²
Villa de primera mano para varias generaciones en la isla Pasman cerca de Zadar. Brutal View…
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Villa en Mrljane, Croacia
Villa
Mrljane, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Esta lujosa villa con piscina y vistas al mar se encuentra en un entorno tranquilo a solo 20…
$1,66M
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