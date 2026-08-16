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Casas en Venta en Opcina Motovun, Croacia

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Casa 4 habitaciones en Motovun, Croacia
Casa 4 habitaciones
Motovun, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 435 m²
Encaramado en una colina idílica sobre Motovun se encuentra una exclusiva villa de diseño qu…
$2,74M
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