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Casas con piscina en Venta en Opcina Malinska Dubasnica, Croacia

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2 propiedades total found
Villa en Kremenici, Croacia
Villa
Kremenici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
En Kremenići, en el municipio de Malinska en la isla de Krk, estamos vendiendo una hermosa v…
$888,039
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Casa 4 habitaciones en Malinska, Croacia
Casa 4 habitaciones
Malinska, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Le presentamos una villa de lujo excepcional situada en la hermosa isla de Krk. Esta villa m…
$1,67M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Malinska Dubasnica, Croacia

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