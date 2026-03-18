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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Opcina Lovran, Croacia

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Lovran, we are mediating in the long-term rental of a modern, brand new apartment for long-t…
$2,528
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Lovran, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Lovran, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Lovran, we are mediating in the long-term rental of a modern, brand new apartment for long-t…
$1,954
por mes
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