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Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas al mar en Opcina Kostrena, Croacia

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5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
En una zona tranquila y muy codiciada de Kostrena, en la zona de Žuknica, se puede alquilar …
$4,942
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Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 1
Una amplia casa familiar en alquiler en Kostrena, situada en un barrio tranquilo y bien mant…
$4,022
por mes
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Ardor real estate agency
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Casa 6 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 6 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2343
$5,746
por mes
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Casa 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
En nuestra oferta, tenemos una villa pareada para alquiler a largo plazo en una propiedad de…
$3,448
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Casa 5 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 5 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 202 m²
Número de plantas 1
Casa de lujo en alquiler – 202 m2 en una parcela de 1.060 m2 con piscina y edificio auxiliar…
$5,171
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Parámetros de las propiedades en Opcina Kostrena, Croacia

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