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Casas del mar en Venta en Opcina Kostrena, Croacia

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4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Número de plantas 1
Kostrena – Moderna villa independiente con piscina y vistas al mar! Una hermosa villa de 24…
$1,01M
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Casa 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
En nuestra oferta, hay una villa semiconjunta en un nuevo edificio con vistas al mar. La vil…
$787,198
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Número de plantas 1
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Casa 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Situado en un entorno excepcionalmente tranquilo y privado en Kostrena, a solo 900 metros de…
$1,38M
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