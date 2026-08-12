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Villas en venta en Opcina Konavle, Croacia

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1 propiedad total found
Villa en Cavtat, Croacia
Villa
Cavtat, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 219 m²
Magnífico 4**** palazzo en el corazón mismo de la Cavtat medieval a sólo 100 metros del mar!…
$3,43M
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