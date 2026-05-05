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Villas en venta en Opcina Karojba, Croacia

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3 propiedades total found
Villa en Rakotule, Croacia
Villa
Rakotule, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 435 m²
En una colina idílica sobre Motovun se encuentra una exclusiva villa de diseño que combina e…
$2,75M
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Villa en Rakotule, Croacia
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