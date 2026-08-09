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Propiedades residenciales en venta en Opcina Kanfanar, Croacia

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casas independientes
10
11 propiedades total found
Dúplex 6 habitaciones en Kanfanar, Croacia
Dúplex 6 habitaciones
Kanfanar, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
KANFANAR / ROVINJ RIVIERANueva casa semi-conjunta con vista al mar – 160m2 espacio habitable…
$923,371
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Casa 4 habitaciones en Bubani, Croacia
Casa 4 habitaciones
Bubani, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Manor presenta una auténtica finca de Istria. En un tranquilo rincón de Istria, rodeado de …
$1,14M
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Kanfanar, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kanfanar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 359 m²
Ubicación: Kanfanar Construido: 2017 Poreč center: 23 km Centro Rovinj: 26 km Mar: 16 km Dis…
$1,32M
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Mrgani, Croacia
Casa 5 habitaciones
Mrgani, Croacia
Habitaciones 5
Área 372 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, KANFANAR – Exclusive villa with sea view in a resort with sports fields The unique r…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Krmed, Croacia
Casa 4 habitaciones
Krmed, Croacia
Habitaciones 4
Área 208 m²
Número de plantas 1
Istria, Svetvinčenat, surroundings, in a quiet village not far from Svetvinčenat, a modern d…
$885,723
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Casa 4 habitaciones en Barat, Croacia
Casa 4 habitaciones
Barat, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 280 m²
Número de plantas 1
Istria, in a small village near Kanfanar, an Istrian stone house of 220 m2 is for sale.The h…
$274,574
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Casa 4 habitaciones en Mrgani, Croacia
Casa 4 habitaciones
Mrgani, Croacia
Habitaciones 4
Área 359 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, ROVINJ (surroundings) – Exclusive stone villa in a resort with sports fields The uni…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Barat, Croacia
Casa 3 habitaciones
Barat, Croacia
Habitaciones 3
Área 145 m²
Número de plantas 1
Istria, Kanfanar – surroundings, beautiful Istrian stone villa for sale located in a quiet v…
$664,292
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Dúplex 20 habitaciones en Kanfanar, Croacia
Dúplex 20 habitaciones
Kanfanar, Croacia
Habitaciones 20
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Kanfanar near Rovinj Perfect-new-building double-house mitverpool & Meerblick – 160m2 liv…
$490,003
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Kanfanar, Croacia
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Kanfanar, Croacia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2
Kanfanar Vierneue75m2apartmentsinalemsteinhausmit with
$224,858
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Casa 3 habitaciones en Opcina Svetvincenat, Croacia
Casa 3 habitaciones
Opcina Svetvincenat, Croacia
Habitaciones 3
Área 218 m²
Número de plantas 2
Stone House for Sale in Istria Key Features: Design: The modern-rustic interior creates a wa…
$552,470
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Parámetros de las propiedades en Opcina Kanfanar, Croacia

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