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Propiedades residenciales en venta en Opcina Dubrovacko primorje, Croacia

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casas independientes
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3 propiedades total found
Villa en Slano, Croacia
Villa
Slano, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Descubra el epítome de lujo adriático con esta exquisita villa con piscina en venta en Croac…
$783,401
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Villa en Slano, Croacia
Villa
Slano, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
¡Venta caliente! El precio bajó de 1,8 mio a 1,6 mio euro!Villa de 3 niveles frente a la pla…
$1,83M
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Villa en Slano, Croacia
Villa
Slano, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 177 m²
Una impresionante villa moderna situada en una ubicación excepcional en el encantador pueblo…
$1,00M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Dubrovacko primorje, Croacia

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