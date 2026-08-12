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Propiedades residenciales en venta en Opcina Bale, Croacia

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casas independientes
3
2 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Bale, Croacia
Casa 2 habitaciones
Bale, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 3
Istria, Bale – An authentic house for sale in the center of the town of Bale, with a living …
$198,181
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Casa grande 8 habitaciones en Bale, Croacia
Casa grande 8 habitaciones
Bale, Croacia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Número de plantas 3
BALE cerca de ROVINJCasa de piedra histórica ruina del siglo XVI en el centro del casco anti…
$151,781
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Parámetros de las propiedades en Opcina Bale, Croacia

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