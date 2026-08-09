Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Lika-Senj County
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Lika Senj County, Croacia

;
Grad Novalja
4
Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Stara Novalja, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Stara Novalja, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/2
Located just a short walk from the popular Babe Beach in Novalja, this fully equipped and mo…
$270,382
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 2 habitaciones en Grad Senj, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Senj, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
ID CODE: 136-115
$271,536
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 5 habitaciones en Stara Novalja, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Stara Novalja, Croacia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
We present three modern apartments in an exceptional location in Novalja, on the island of P…
$507,705
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Grad Senj, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Senj, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
ID CODE: 136-123
$231,612
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 2 habitaciones en Grad Novalja, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novalja, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/2
Apartment with sea view, parking, 350 m to the beach, 55 m2, Novalja In the southern part of…
$155,002
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Grad Novalja, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novalja, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
En la ciudad de Novalja, en la hermosa isla de Pag, este elegante edificio residencial-apart…
$225,847
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Lika Senj County

2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Lika Senj County, Croacia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir