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Propiedades residenciales en venta en Kraljevica, Croacia

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apartamentos
3
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kraljevica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kraljevica, Croacia
Dormitorios 3
Área 120 m²
ID CODE: 129-909
$697,383
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
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Casa 5 habitaciones en Kraljevica, Croacia
Casa 5 habitaciones
Kraljevica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 391 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 106-297
$785,575
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Apartamento 2 habitaciones en Kraljevica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kraljevica, Croacia
Dormitorios 2
Área 92 m²
ID CODE: 129-917
$487,713
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
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Apartamento en Kraljevica, Croacia
Apartamento
Kraljevica, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
www.biliskov.com ID 15036KraljevicaAmplio apartamento estudio con una superficie de 31.92 m2…
$173,021
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