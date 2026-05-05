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Estudios en venta en Istria County, Croacia

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Grad Porec
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12 propiedades total found
Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
En la ciudad de Poreč se encuentra un moderno complejo residencial urbano, que consta de un …
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 4 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 166 m²
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Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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AdriastarAdriastar
Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Melrose VillasMelrose Villas
Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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