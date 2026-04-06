Estudios en venta en Grad Porec, Croacia

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12 propiedades total found
Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Grad Porec, Croacia
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Área 166 m²
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Nils OttNils Ott
Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Área 126 m²
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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