Dúplex con Terraza en venta en Istria County, Croacia

Grad Umag
4
Umag
4
4 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Umag, Croacia
Dúplex 2 habitaciones
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Inmobiliaria de lujo Farkaš vende apartamento en dos plantas con vista al mar. Se compone d…
Precio en demanda
Dúplex 2 habitaciones en Umag, Croacia
Dúplex 2 habitaciones
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Finca de lujo Farkaš vende apartamento en dos plantas con vistas a campos deportivos y golf.…
Precio en demanda
Dúplex 2 habitaciones en Umag, Croacia
Dúplex 2 habitaciones
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Luxury real estate Farkaš is selling an apartment on two floors with side sea view. It consi…
Precio en demanda
Dúplex 2 habitaciones en Umag, Croacia
Dúplex 2 habitaciones
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Apartment on two floors with side sea view. It consists of a 2nd floor kitchen with living r…
Precio en demanda
