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Propiedades residenciales en venta en Grad Zabok, Croacia

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2 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Grad Zabok, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Zabok, Croacia
Habitaciones 6
Área 290 m²
Número de plantas 1
I24396 Bregovita ulica
$304,467
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zabok, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zabok, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3/4
I27977 Matije Gupca
$231,395
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