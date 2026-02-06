Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Grad Vrbovsko, Croacia

Villa en Nadvucnik, Croacia
Villa
Nadvucnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Casa de lujo en venta en Vrbovsko, Gorski Kotar, que ofrece 186 metros cuadrados de espacio …
$1,13M
Parámetros de las propiedades en Grad Vrbovsko, Croacia

Baratos
De lujo
