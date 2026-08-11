Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Vrbovsko
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Grad Vrbovsko, Croacia

;
1 propiedad total found
Villa en Nadvucnik, Croacia
Villa
Nadvucnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Casa de lujo en venta en Vrbovsko, Gorski Kotar, que ofrece 186 metros cuadrados de espacio …
$1,10M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Grad Vrbovsko, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir