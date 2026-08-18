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Propiedades residenciales en venta en Grad Vis, Croacia

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casas independientes
17
18 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Grad Vis, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Vis, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Casa en venta en Vis El primer piso de aproximadamente 20m2 con una terraza de 20m2(consiste…
$299,902
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Villa en Grad Vis, Croacia
Villa
Grad Vis, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Una atractiva villa con piscina situada en una hermosa ubicación en el lado sur de una de la…
Precio en demanda
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Villa en Grad Vis, Croacia
Villa
Grad Vis, Croacia
Área 240 m²
Villa en venta en Vis Island - una joya de Croacia!Elegante Villa en una serena isla Situado…
$1,11M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Grad Vis, Croacia
Villa
Grad Vis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
ISLAND OF VIS, RUKAVAC – Elegante Villa independiente con piscina y vistas al mar, ¡a poca d…
$914,920
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Villa en Grad Vis, Croacia
Villa
Grad Vis, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
¡Con descuento! Precio cayó de 690 000 eur a 538 000 eur!Una encantadora villa de tres dormi…
$622,325
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Villa en Grad Vis, Croacia
Villa
Grad Vis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
Increíble villa frente al mar en la isla de Vis, con 2 apartamentos y preciosas terrazas con…
$1,37M
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TekceTekce
Casa 2 habitaciones en Grad Vis, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Vis, Croacia
Habitaciones 2
Área 117 m²
Número de plantas 1
Vis Kut, new luxury villa with pool and sea view, parking, clear ownership, occupancy permit…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Grad Vis, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Vis, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Vis, villa de lujo moderna con piscina y vista al mar abierto. La villa de nueva construcció…
$1,73M
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Casa 8 habitaciones en Grad Vis, Croacia
Casa 8 habitaciones
Grad Vis, Croacia
Habitaciones 8
Área 300 m²
Vis, Dračevo poje, preserved authentic village on an elevated position, 5 houses and a swimm…
$1,09M
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Casa 7 habitaciones en Rukavac, Croacia
Casa 7 habitaciones
Rukavac, Croacia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 297 m²
Vis, Rukavac, vivienda de 296.7 m2 en parcela de 306 m2. La casa con 7 apartamentos se encue…
$380,645
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Casa 3 habitaciones en Grad Vis, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Vis, Croacia
Habitaciones 3
Área 139 m²
Vis, Komiža, Podhumlje, casa de piedra en una fila de 67 m2 (planta baja + primera planta) e…
$536,364
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Casa 2 habitaciones en Grad Vis, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Vis, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 171 m²
PROPERTY WITH A HOUSE NEAR STONČICA BAY, VISAgricultural estate 27,234m2 with a functional g…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Grad Vis, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Vis, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 252 m²
Casa adosada en el centro de Vis, A 50 m del mar, A 150 m del puerto de ferry. La casa const…
$575,582
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Casa 4 habitaciones en Grad Vis, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vis, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Vis, ciudad de Vis, una casa de piedra semiconjunta con una superficie de aproximadamente 66…
$161,371
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Apartamento 1 habitación en Grad Vis, Croacia
Apartamento 1 habitación
Grad Vis, Croacia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Vis, amplio apartamento estudio de 40m2 con un gran balcón, situado en la primera planta de …
$254,089
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Casa 2 habitaciones en Grad Vis, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Vis, Croacia
Habitaciones 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
Romantic authentic building in the heart of the island of Vis, in Dračevo polje. Detached ho…
$564,648
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Casa en Rogacic, Croacia
Casa
Rogacic, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Vis, Draškovca, holiday house 38m2 with covered terrace 25m2, on a unique property with an o…
$304,467
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Casa 5 habitaciones en Marinje Zemlje, Croacia
Casa 5 habitaciones
Marinje Zemlje, Croacia
Habitaciones 5
Área 127 m²
Número de plantas 2
A beautiful authentic Dalmatian house in the idyllic village of Marinje Zemlje, near famous …
$441,754
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