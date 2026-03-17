Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Senj
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Grad Senj, Croacia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Grad Senj, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Senj, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
For sale is a fully renovated one-bedroom apartment with a living room, with a total area of…
$218,347
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir