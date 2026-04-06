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Apartamentos con Terraza en venta en Grad Porec, Croacia

estudios
12
3 habitaciones
7
4 habitaciones
7
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11 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 91 m²
Piso 1/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$381,968
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 99 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$393,040
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 5
Área 236 m²
Piso 2/2
ISTRIA, POREČ – Apartment with sea view, garage in the center of Poreč This beautiful pentho…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 1/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, close to the …
$386,397
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 2
This charming apartment is located on the ground floor and will consist of a living room, di…
$285,325
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/2
This charming apartment is located on the first floor and will consist of a living room, din…
$292,721
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Nils OttNils Ott
Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 2
This charming apartment is located on the ground floor and will consist of a living room, di…
$285,325
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 92 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$401,897
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Apartamento en Grad Porec, Croacia
Apartamento
Grad Porec, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 2/4
ISTRIA, POREČ – Apartment in a modern building in an attractive location UNDER CONSTRUCTION …
$275,838
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 3
Área 128 m²
Piso 1/1
ISTRIA, POREČ – Spacious apartment with sea view An apartment with a roof terrace with a bea…
$741,793
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 174 m²
Piso 2/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, close to the …
$747,329
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