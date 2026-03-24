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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Grad Opatija, Croacia

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2 propiedades total found
Casa 8 habitaciones en Pobri, Croacia
Casa 8 habitaciones
Pobri, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2344
$5,171
por mes
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Casa 4 habitaciones en Veprinac, Croacia
Casa 4 habitaciones
Veprinac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Veprinac, a charming house with a special layout with a heated pool and a beautiful panorami…
$4,022
por mes
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