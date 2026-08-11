Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Ogulin
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Grad Ogulin, Croacia

;
casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa 9 habitaciones en Grad Ogulin, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Ogulin, Croacia
Habitaciones 9
Área 310 m²
Número de plantas 2
Casa construida de calidad en una gran finca, 7,963 m2, ogulina Una casa única con un área u…
$365,361
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Jasenak, Croacia
Casa 4 habitaciones
Jasenak, Croacia
Habitaciones 4
Área 260 m²
Número de plantas 3
Casa recién renovada 260 NKP, Jasenak, Ogulin, sin inversiones necesarias En el asentamiento…
$253,538
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sabljak Selo, Croacia
Casa 4 habitaciones
Sabljak Selo, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
www.biliskov.com ID: 14762Ogulin, Lago SabljaciUna hermosa villa con piscina se encuentra en…
$634,409
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir