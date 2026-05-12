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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Grad Krk, Croacia

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Apartamento 2 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2427
$1,322
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Apartamento 3 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2428
$1,322
por mes
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Agencia
Ardor real estate agency
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