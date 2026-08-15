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Casas en Venta en Grad Komiza, Croacia

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Casa 5 habitaciones en Grad Komiza, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Komiza, Croacia
Habitaciones 5
Área 187 m²
Número de plantas 1
I26960 Vinka Foretića
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Casa 10 habitaciones en Grad Komiza, Croacia
Casa 10 habitaciones
Grad Komiza, Croacia
Habitaciones 10
Área 950 m²
Vis, Komiža En una hermosa bahía en tierras agrícolas con una superficie total de 55,000 m2…
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