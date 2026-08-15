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Propiedades residenciales en venta en Grad Komiza, Croacia

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4 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Grad Komiza, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Komiza, Croacia
Habitaciones 5
Área 187 m²
Número de plantas 1
I26960 Vinka Foretića
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Komiza, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Komiza, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/3
KOMIŽA, Vela Banda, apartamento funcional con 2 dormitorios, 1er piso, parte del patio, ¡rar…
$282,324
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Komiza, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Komiza, Croacia
Habitaciones 3
Área 87 m²
Piso 2/7
Centro Komiža, amplio apartamento con vistas al mar en 3BDR y terraza, ¡oportunidad! En el s…
$321,075
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 10 habitaciones en Grad Komiza, Croacia
Casa 10 habitaciones
Grad Komiza, Croacia
Habitaciones 10
Área 950 m²
Vis, Komiža En una hermosa bahía en tierras agrícolas con una superficie total de 55,000 m2…
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