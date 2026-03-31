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Oficinas en Venta en Grad Kastav, Croacia

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Oficina 113 m² en Grad Kastav, Croacia
Oficina 113 m²
Grad Kastav, Croacia
Área 113 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 2904
$358,549
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
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