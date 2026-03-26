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Villas en venta en Dugo Selo, Croacia

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Villa en Dugo Selo, Croacia
Villa
Dugo Selo, Croacia
Dormitorios 3
Área 162 m²
Situado en una zona verde tranquila a solo 15 minutos en coche de Zagreb, esta moderna casa …
$577,912
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