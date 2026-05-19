Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Cabar
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Grad Cabar, Croacia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Gerovski Kraj, Croacia
Casa 2 habitaciones
Gerovski Kraj, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
En el corazón de Gorski Kotar, hay una hermosa y funcional casa con una superficie total de …
$214,899
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Grad Cabar, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir