Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Buje
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Grad Buje, Croacia

;
2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Kastel, Croacia
Casa 5 habitaciones
Kastel, Croacia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
En una zona tranquila, a solo 4 kilómetros del cruce fronterizo de Sečovlje, se vende una vi…
$900,472
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Casa en Buje, Croacia
Casa
Buje, Croacia
Nº de cuartos de baño 3
Área 384 m²
ID CODE: 114-1466
$2,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Grad Buje, Croacia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir