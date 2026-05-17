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Casas con garaje en Venta en Grad Bakar, Croacia

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Hreljin, Croacia
Casa 4 habitaciones
Hreljin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2239
$1,70M
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Grad Bakar, Croacia

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