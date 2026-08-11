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Propiedades residenciales en venta en Drnis, Croacia

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3 propiedades total found
Casa en Drnis, Croacia
Casa
Drnis, Croacia
Tierra: 60 000 m2 Casa: 50 m2 Mar : 3 km Vistas no estructuradas en todas las direcciones…
$699,957
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Casa 6 habitaciones en Drnis, Croacia
Casa 6 habitaciones
Drnis, Croacia
Habitaciones 6
Área 252 m²
Drniš - centro, residencial y edificio de negocios en 3 plantas con una superficie de 98m2, …
Precio en demanda
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Apartamento en Drnis, Croacia
Apartamento
Drnis, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/1
Apartment in the center of Drniš, 54.80 m² In the very center of Drniš, this 54.80 m² apartm…
$94,108
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