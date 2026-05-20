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Obra nueva en venta en Khan Chbar Ampov

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Centro de negocios GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
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Khan Chbar Ampov, Camboya
de
$235,900
Número de plantas 50
GIA Norea – Un nuevo parámetroNorea City Development GIA del área Norea es un importante desarrollo de uso mixto con dos torres conectadas — GIA Tonle (Phase 1) y GIA Phnom (Phase 2)— diseñadas para negocios, estilo de vida y vida urbana moderna.Construido en un sitio de 6,904 m2, el proyect…
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