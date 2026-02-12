  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Sen Sok

Obra nueva en venta en Khan Sen Sok

apartamentos
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
de
$88,992
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 36
Área 40–60 m²
3 objetos inmobiliarios 3
🌆 Time Square 9 Premium Apartments en el Centro de Phnom Penh – Inicio de ventas ProntoUno de los proyectos más esperados en el prestigioso distrito BKK1💎 Rara oportunidad de entrar en el proyecto temprano📈 Gran potencial de inversión📍 Ubicación 1 en la capital de Camboya🌍 Adecuado para extr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0 – 60.0
68,000 – 97,974
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir