Casa en condominio en venta en Sozopol, Bulgaria

1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Descripción del objeto: Elegante maisonette con una superficie de 195,91 m2 en el complejo A…
$337,524
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
