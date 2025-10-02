Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Chernomorets
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Chernomorets, Bulgaria

Piso independiente Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Description of object: Elegant maisonette with an area of 195.91 m² in the Atia Resort compl…
$340,344
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Description of object: Elegant maisonette with an area of 195.91 m² in the Atia Resort compl…
$340,344
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Description of object: Elegant maisonette with an area of 195.91 m² in the Atia Resort compl…
$340,344
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Descripción del objeto: Elegante maisonette con una superficie de 195,91 m2 en el complejo A…
$337,524
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir