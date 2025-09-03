Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Ruse
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Ruse, Bulgaria

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Byala, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de dos plantas en Byala, región de Varna. La casa …
$214,074
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ruse, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir