Casas con Jardín en Venta en Kameno, Bulgaria

2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Vinarsko, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Vinarsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una casa de una planta con jardín en el pueblo de Vinarsko, en la región de Burgas…
$96,896
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram
Casa 3 habitaciones en Trastikovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Trastikovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una casa de una planta sin amueblar "on tapa" con jardín en el pueblo de Trustikov…
$64,106
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram
