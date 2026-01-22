Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con garaje en Venta en Kameno, Bulgaria

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Vinarsko, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Vinarsko, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una casa de dos plantas con patio y garaje en el pueblo de Vinarsko, en la región …
$151,235
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Parámetros de las propiedades en Kameno, Bulgaria

