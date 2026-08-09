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Casas en Venta en Kameno, Bulgaria

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10 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Kameno, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kameno, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 181 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de una planta con jardín en Kameno. La casa tiene …
$137,631
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Casa 4 habitaciones en Polski Izvor, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Polski Izvor, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 280 m²
Piso 2/2
ID 33891248 Precio: 248,500 euros Población: Czerni Vrch, BurgasHabitación: 4Superficie tota…
$285,123
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Casa 4 habitaciones en Vinarsko, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Vinarsko, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una casa de dos plantas con patio y garaje en el pueblo de Vinarsko, en la región …
$151,235
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Polski Izvor, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Polski Izvor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
Piso 1/1
ID 33895136 Precio: 127.400 euros Población: Czerni Vrch, BurgasHabitación: 3Superficie tota…
$145,356
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Casa 3 habitaciones en Vinarsko, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Vinarsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
Piso 2/2
ID 33637958Venta de un patio con una antigua casa en el pueblo de Vinarsko, comunidad Kameno…
$39,818
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Casa 3 habitaciones en Vinarsko, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Vinarsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 1
Casa de una sola habitación con patio en Vinarsko Village, Región de Burgas Ofrecemos para l…
$98,293
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 4 habitaciones en Polski Izvor, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Polski Izvor, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
🏡 Nueva casa de construcción en venta Silencio Village cerca de Burgas (20 km) IBG Real Esta…
$199,472
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Vinarsko, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Vinarsko, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Descripción del objeto: La casa se encuentra en una parcela de 820 metros cuadrados. La supe…
$95,348
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Casa 3 habitaciones en Vinarsko, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Vinarsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una casa de una planta con jardín en el pueblo de Vinarsko, en la región de Burgas…
$96,896
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Casa 6 habitaciones en Kameno, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Kameno, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada, RENOVADA y GASIFICADA de dos plantas con GRAN PISCIN…
$215,480
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Parámetros de las propiedades en Kameno, Bulgaria

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con Jardín
con Piscina
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