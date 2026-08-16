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Tiendas en venta en Sofía, Bulgaria

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Tienda 60 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 60 m²
Sofía, Bulgaria
Área 60 m²
The Square Agency se complace en ofrecerle una maravillosa tienda en Rozadnika quarter en Al…
$87,127
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Tienda 52 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 52 m²
Sofía, Bulgaria
Área 52 m²
$29,205
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Tienda 123 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 123 m²
Sofía, Bulgaria
Área 123 m²
$126,908
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Tienda 191 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 191 m²
Sofía, Bulgaria
Área 191 m²
$165,281
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Tienda 60 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 60 m²
Sofía, Bulgaria
Área 60 m²
$70,309
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Tienda 700 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 700 m²
Sofía, Bulgaria
Área 700 m²
$789,628
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