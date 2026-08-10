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Propiedades residenciales en venta en Avren, Bulgaria

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apartamentos
5
casas independientes
5
10 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Ravna Gora, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Ravna Gora, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 180 m²
Piso 1/3
ID 34197404 Casa en venta en el pueblo de Rovna Gora preferiblemente para vivir todo el año …
$227,526
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Casa 4 habitaciones en Priseltsi, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Priseltsi, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 208 m²
Piso 1/2
ID 33589296 Costo: 255 000 euros. Superficie total: 208 metros cuadrados + 12,5 metros cuadr…
$290,099
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Casa 4 habitaciones en Bliznatsi, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Bliznatsi, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
Piso 2/2
ID: 34237036Acogedora casa familiar en el pintoresco pueblo de Bliznatsi comunidad. Ofrecemo…
$374,681
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Bliznatsi, Bulgaria
Apartamento
Bliznatsi, Bulgaria
Área 112 m²
Complejo de casas de lujo en un lugar tranquilo y tranquilo, a solo 15 minutos en coche de V…
$215,236
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Apartamento en Priseltsi, Bulgaria
Apartamento
Priseltsi, Bulgaria
Área 142 m²
Complejo de casas modernas de dos plantas a sólo 15 km del centro de VarnaVentajasUn lugar t…
$260,953
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Casa 5 habitaciones en Avren, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Avren, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 196 m²
Piso 1/2
#33806458Precio: 390.000 eurosLocalidad: S.Avren, comúnmente. VarnaSuperficie total: 196 met…
$414,693
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Apartamento en Avren, Bulgaria
Apartamento
Avren, Bulgaria
Casa de dos pisos, hecha en el antiguo estilo búlgaro, a sólo 25 km de la ciudad de Varna. …
$166,919
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Apartamento en Avren, Bulgaria
Apartamento
Avren, Bulgaria
Excelente casa para residencia permanente en un pueblo tranquilo, a sólo 25 km de la ciudad …
$206,800
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Apartamento en Bliznatsi, Bulgaria
Apartamento
Bliznatsi, Bulgaria
Parcela atractiva en el complejo de Kamchia, a 25 km de la ciudad de Varna.Beneficios-Gran u…
$452,585
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Casa 4 habitaciones en Priseltsi, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Priseltsi, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 178 m²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
$151,158
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