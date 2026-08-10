Apartamentos en venta en Avren, Bulgaria

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Apartamento en Bliznatsi, Bulgaria
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Bliznatsi, Bulgaria
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Complejo de casas de lujo en un lugar tranquilo y tranquilo, a solo 15 minutos en coche de V…
$215,236
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$260,953
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Apartamento en Avren, Bulgaria
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Casa de dos pisos, hecha en el antiguo estilo búlgaro, a sólo 25 km de la ciudad de Varna. …
$166,919
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Apartamento en Avren, Bulgaria
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Excelente casa para residencia permanente en un pueblo tranquilo, a sólo 25 km de la ciudad …
$206,800
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Bliznatsi, Bulgaria
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$452,585
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