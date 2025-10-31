Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Aitos
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Aitos, Bulgaria

1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Chernograd, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Chernograd, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de dos plantas con VISTA PANORÁMICA A LA MONTAÑA en e…
$127,655
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
