Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Aitos
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Aitos, Bulgaria

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Chernograd, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Chernograd, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de una planta en el pueblo de Chernograd, municipio d…
$72,312
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Aitos, Bulgaria

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir